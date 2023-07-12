«Динамо» на 90+1-й хвилині врятувалося від поразки у «перестрілці» з чемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу
Київське «Динамо», яке розгромило раніше своїх одноклубників з Бухареста (4:1), «Вольфсбергер» (8:0) та «Триглав» (9:0), провело черговий контрольний матч у рамках передсезонного збору в Австрії.
На стадіоні Tissot-Arena у швейцарському Білі підопічні Мірчі Луческу помірялися силами зі своїм старим знайомим — чинним чемпіоном Швейцарії клубом «Янг Бойз» з Берна (2017-го динамівці вилетіли від «жовто-чорних» у кваліфікації Ліги чемпіонів — 3:1, 0:2, а потім поквиталися з бернцями у групі Ліги Європи- 2:2 та 1:0).
«Динамо» (Україна) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:3
«Динамо»: Бущан, Тимчик (Караваєв, 83), Дячук, Попов, Дубінчак (Малиш, 83), Сидорчук (Андрієвський, 60), Шапаренко (Шепелєв, 60), Ярмоленко (Леднєв, 69), Буяльський (Царенко, 69), Кабаєв (Волошин, 60), Беніто (Діалло, 69).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко повернувся до «Динамо» після шестирічної перерви.
Фото ФК «Динамо»142