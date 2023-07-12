«Динамо» на 90+1-й хвилині врятувалося від поразки у «перестрілці» з чемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу

Київське «Динамо», яке розгромило раніше своїх одноклубників з Бухареста (4:1), «Вольфсбергер» (8:0) та «Триглав» (9:0), провело черговий контрольний матч у рамках передсезонного збору в Австрії.

На стадіоні Tissot-Arena у швейцарському Білі підопічні Мірчі Луческу помірялися силами зі своїм старим знайомим — чинним чемпіоном Швейцарії клубом «Янг Бойз» з Берна (2017-го динамівці вилетіли від «жовто-чорних» у кваліфікації Ліги чемпіонів — 3:1, 0:2, а потім поквиталися з бернцями у групі Ліги Європи- 2:2 та 1:0).

«Динамо» (Україна) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:3

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Караваєв, 83), Дячук, Попов, Дубінчак (Малиш, 83), Сидорчук (Андрієвський, 60), Шапаренко (Шепелєв, 60), Ярмоленко (Леднєв, 69), Буяльський (Царенко, 69), Кабаєв (Волошин, 60), Беніто (Діалло, 69).

Голи: Дубінчак (9), Беніто (23), Люстенбергер (90+1, у свої ворота) — Еліа (19), Нсаме (37, з пенальті), Лакомі (65).

Нагадаємо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано ще два спаринги — 16 липня проти кіпрського «Аріса» та 19-го — проти «Аль-Хіляля» із Саудівської Аравії. У чемпіонаті України кияни стартують 29 липня (базова дата) домашнім поєдинком проти «Миная».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко повернувся до «Динамо» після шестирічної перерви.

Фото ФК «Динамо»

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