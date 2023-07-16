36.75 / 37.32 40.87 / 41.71
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» на очах у президента клубу розгромило чемпіона Кіпру: відеоогляд матчу

21:21 16 липня 2023
Динамо&nbsp;— Аріс

У неділю, 16 липня, київське «Динамо» після розгромних перемог над бухарестським «Динамо» (4:1), австрійським «Вольфсбергером» (8:0) та словенським «Триглавом» (9:0), а також результативної нічиєї зі швейцарським «Янг Бойз» (3:3) провело черговий поєдинок на тренувальному зборі в Австрії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу став чемпіон Кіпру — «Аріс» із Лімассола. Кияни на очах у президента клубу Ігоря Суркіса, який напередодні приїхав до розташування команди, «відвантажили» у ворота суперника чотири м'ячі. У першому таймі гол забив капітан Сергій Сидорчук, а після перерви відзначилися Беніто та двічі Назар Волошин, причому кінцівку поєдинку суперники проводили під божевільною зливою.

«Динамо» — «Аріс» — 4:0

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 79), Тимчик, Біловар (Боль, 79), Попов (Дячук, 79), Дубінчак, Сидорчук (Царенко, 66), Шапаренко (Шепелєв, 66), Буяльський (Андрієвський, 66), Кабаєв (Діалло, 61), Лєднєв (Волошин, 61), Беніто (Караваєв, 66).

Голи: Сидорчук (42), Беніто (48), Волошин (88, 90+1).

Нагадаємо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано ще на 19 липня проведення спарингу проти «Аль-Хіляля» із Саудівської Аравії. У чемпіонаті України кияни стартують 29 липня (базова дата) домашнім поєдинком проти «Миная».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко повернувся до «Динамо» після шестирічної перерви.

Фото ФК «Динамо»

62

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Мурат із донькою

Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Гороскоп

У Козерогів назріває конфлікт, а Водолії ризикують зробити велику помилку: гороскоп на 16 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту