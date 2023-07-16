«Динамо» на очах у президента клубу розгромило чемпіона Кіпру: відеоогляд матчу

У неділю, 16 липня, київське «Динамо» після розгромних перемог над бухарестським «Динамо» (4:1), австрійським «Вольфсбергером» (8:0) та словенським «Триглавом» (9:0), а також результативної нічиєї зі швейцарським «Янг Бойз» (3:3) провело черговий поєдинок на тренувальному зборі в Австрії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу став чемпіон Кіпру — «Аріс» із Лімассола. Кияни на очах у президента клубу Ігоря Суркіса, який напередодні приїхав до розташування команди, «відвантажили» у ворота суперника чотири м'ячі. У першому таймі гол забив капітан Сергій Сидорчук, а після перерви відзначилися Беніто та двічі Назар Волошин, причому кінцівку поєдинку суперники проводили під божевільною зливою.

«Динамо» — «Аріс» — 4:0

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 79), Тимчик, Біловар (Боль, 79), Попов (Дячук, 79), Дубінчак, Сидорчук (Царенко, 66), Шапаренко (Шепелєв, 66), Буяльський (Андрієвський, 66), Кабаєв (Діалло, 61), Лєднєв (Волошин, 61), Беніто (Караваєв, 66).

Голи: Сидорчук (42), Беніто (48), Волошин (88, 90+1).

Нагадаємо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано ще на 19 липня проведення спарингу проти «Аль-Хіляля» із Саудівської Аравії. У чемпіонаті України кияни стартують 29 липня (базова дата) домашнім поєдинком проти «Миная».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко повернувся до «Динамо» після шестирічної перерви.

Фото ФК «Динамо»

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