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Не поспішайте позбавлятися кульбаб на дачі: рецепт суперзасобу для боротьби з попелицею

13:51 20 липня 2023
Кульбаба

Кульбаби на дачі є одним з «головних болей» городників — рослини активно ростуть, засмічуючи грунт. Втім, й від них є користь. Наприклад, їхнє листя можна додавати у засіб для підживлення плодових дерев.

Цілком рослини можна використовувати для приготування засобу проти шкідників, особливо попелиці. Як пише «Моя дача. Сад і город», кульбаби містять інсектицидні речовини.

Його готують так:

  • Літрову банку повністю набивають кульбабами разом із корінням, очищеним від землі, та жовтими квітами;
  • Вміст банки викладають у каструлю, заливають літром води та варять 10 хвилин під закритою кришкою;
  • Засобу дають охолонути і додають до нього ще 4 літри води та 1 столову ложку будь-якого мила.

Отриманим засобом рясно та ретельно обприскують культури, уражені шкідниками.

Застосовують цю рослину і в інших сферах — з неї можна приготувати лимонад або навіть вино з кульбаб.

Фото Pixabay

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