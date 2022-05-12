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«Візьміть листя кропиви, кульбаби, полину — і урожай у саду збиратимете тоннами»: як готувати біоліки

12:45 12 травня 2022
сад

Господарка з Вінниччини Олена Черкевич підживлює плодові дерева настоєм з різноманітних лікарських трав. Щоб мати екологічно чисті фрукти, відмовилась від хімічних препаратів. Біологічне добриво готує з різноманітних лікарських рослин: з кропиви, полину, листя кульбаби, подорожника. У підсумку матимете відмінний урожай та зможете захистити сад від хвороб.

«Природа дає достатньо широкий вибір рослин, які накопичують та віддають корисні речовини, — розповідає Олена Черкевич. — Я роблю спеціальний трав'яний настій з лікарських рослин, що ростуть поблизу садиби. Беру листя кропиви, кульбаби, полин цілий зі стеблом, а також листя подорожника, стебла хвоща польового. Готую настій у відрах. Беру відро на 9 літрів. Зірвані трави поміщаю у відро, можна рослини подрібнити, але це не обов`язково. Наповнюю рослинами трішки більше половини відра. Далі заливаю все дощовою водою, можна звичайною з колодязя. Воду ллю так, щоб рослини повністю були покриті. Далі додаю 2−3 жмені попелу та ставлю на бродіння. Відро з настоєм треба накривати чорним поліетиленовим пакетом, щоб не було багато доступу повітря, до процесу бродіння. Через 7−10 днів добриво готове».

Концентрат розвести з водою: приблизно 5 літрів підживлення і 10 літрів води. Цим обприскувати дерева та кущі, виноград. Якщо обприскувати виноград, то настій є хорошою профілактикою проти такої недуги, як борошниста роса.

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