Закоркуйте весну у пляшки: час робити вино з кульбаб

Здавалося б, головною складовою будь-якого вина є плоди і ягоди. Але ось, виявляється, що й квітки кульбаби можуть згодитися. Рецептом напою з «ФАКТАМИ» поділився вінничанин Олександр Шемет.

«Збирати квіти для вина потрібно світлої днини. Не відкладайте обробку на вечір. Бо цвіт закриється. Відділіть квіт 100 бутонів від зелені та засипте його в посудину, яку залийте 3 літрами окропу. Закрийте посуд марлею і поставте в темне місце на дві-три доби. Температура у місці зберігання має бути кімнатною.

Отриманий настій процідити через марлевий фільтр. Ви отримаєте сусло. Окремо розчиніть у 1 літрі гарячої води 1 кілограм цукру. Змішайте сироп з суслом і заповніть на 75% скляну посудину. Після того як розчин охолоне до кімнатної температури, додайте до нього лимонну кислоту та немиті родзинки. Закрийте ємкість гідрозатвором. Поставте напій у темне місце при кімнатній температурі. Витримуйте його 30−40 днів. Саме стільки часу знадобиться для бродіння вмісту в тарі.

Знову через марлевий фільтр, відокремивши від осаду, перелийте готове вино у пляшки. Пляшки мають бути повними. Добре закрутіть кришки на тарі та поставте дозрівати вино у темне прохолодне місце на 60 діб".

За словами господаря, аромат кульбабки дуже ніжний. То ж можна наситити букет вина з кульбаби за рахунок добавки у сусло меду, імбиру чи м'яти, але будьте обережні з дозою. Міцність квіткового вина становить 10−12% обороту. Вино при зберіганні у льосі та холодильнику не втрачає своїх якостей протягом півтора року.

Виявляється, що з кульбаб можна зварити також дуже смачний мед. Рецептом ласощів поділилася кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова.

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