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Книга рецептів

Весняна смакова насолода: приготуйте кульбабовий лимонад

22:00 10 травня 2023
Лимонад з кульбаб

Це простий і корисний напій початку літа. Його можна готувати і насолоджуватися і дорослим, і дітям! Кульбабовий лимонад — це, безумовно, один з тих трав'яних експериментів, в яких можуть брати участь навіть зовсім маленькі діти, впевнена фудблогерка Ольга Буравчук. Для дорослих можна приготувати ігристе вино або вино з кульбаб у такий самий спосіб.

Для приготування кульбабового лимонаду вам знадобляться:

  • ступка або блендер
  • жменя квітів кульбаби
  • трохи цукру
  • трохи лимонного соку
  • вода

Інструкція:

Жовті квіти кульбаби вивільняємо із зеленого кошика (з ними лимонад стає коричневим і гірким) і розтираємо з цукром. Отриману пасту можна розбавити невеликою кількістю лимонного соку, якщо це необхідно. Як тільки у вас вийде однорідна маса, ви можете додати воду або мінеральну воду на свій смак. Якщо залишилися невеликі рослинні рештки, їх можна просто відсіяти. В результаті вийде яскраво-жовтий сік, який на смак ненав'язливо нагадує запах квітів кульбаби!

Для любителів великих трав: додайте в лимонад зів'ялу мокрицю. Для любителів дрібних трав ідеально підійдуть деревій і маргаритки!

Кондитерка, практик та дослідниця старовинної кухні Ніна Токарева розповіла «ФАКТАМ», які маловідомі страви можна приготувати з сезонних плодів.

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