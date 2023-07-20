Смузі з малини та чорної смородини — корисний коктейль для тих, хто намагається схуднути

Усі різновиди смородини не лише смачні, а й корисні. Наприклад, з білої порічки та апельсину можна приготувати смачне варення. А з чорної, з додаванням малини, можна робити корисний напій — смузі.

Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», рецепт варто узяти на замітку тим, хто стежить за своїм здоров’ям і мріє схуднути.

Інгредієнти: Чорна смородина — 150 г;

Малина — 30 г;

Кефір — 0,2 л;

Сушена м’ята — пучок;

Мелений кардамон;

Мед або цукор — за смаком.

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Приготування: Смородину та малину промийте та обсушіть, розклавши на серветці.

У чашу блендера покласти ягоди, прянощи та мед.

Залийте холодним кефіром та збийте до отримання однорідної маси.

За бажання можна додати трохи колотого льоду і збити ще раз.

При подачі прикрасити гілочкою свіжої м’яти або кількома ягідками малини і смородини.

Раніше рецептом зеленого смузі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Напій готують з додаванням бананів, ківі, броколі та листя салату.

Фото Pixabay

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