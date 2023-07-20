36.70 / 37.32 40.98 / 41.81
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смузі з малини та чорної смородини — корисний коктейль для тих, хто намагається схуднути

17:23 20 липня 2023
Смузі

Усі різновиди смородини не лише смачні, а й корисні. Наприклад, з білої порічки та апельсину можна приготувати смачне варення. А з чорної, з додаванням малини, можна робити корисний напій — смузі.

Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», рецепт варто узяти на замітку тим, хто стежить за своїм здоров’ям і мріє схуднути.

Інгредієнти:

  • Чорна смородина — 150 г;
  • Малина — 30 г;
  • Кефір — 0,2 л;
  • Сушена м’ята — пучок;
  • Мелений кардамон;
  • Мед або цукор — за смаком.

Читайте також: Ванільний кекс з малиною: порадуйте гостей ароматною випічкою

Приготування:

  • Смородину та малину промийте та обсушіть, розклавши на серветці.
  • У чашу блендера покласти ягоди, прянощи та мед.
  • Залийте холодним кефіром та збийте до отримання однорідної маси.
  • За бажання можна додати трохи колотого льоду і збити ще раз.
  • При подачі прикрасити гілочкою свіжої м’яти або кількома ягідками малини і смородини.

Раніше рецептом зеленого смузі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Напій готують з додаванням бананів, ківі, броколі та листя салату.

Фото Pixabay

33

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Єлена Ісінбаєва

Дворазова олімпійська чемпіонка втекла з росії та сфотографувалася з прапором України

дівчина

Гроші литимуться потоком: названо знак зодіаку, для якого восени відкриється портал до багатства

Пугачова

Галкін несподівано став блондином, а Пугачова може виступити на фестивалі Лайми: що відомо

Машинне прання

Дешево і ефективно: для чого господині додають аспірин під час прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту