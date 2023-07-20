Смузі з малини та чорної смородини — корисний коктейль для тих, хто намагається схуднути
Усі різновиди смородини не лише смачні, а й корисні. Наприклад, з білої порічки та апельсину можна приготувати смачне варення. А з чорної, з додаванням малини, можна робити корисний напій — смузі.
Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», рецепт варто узяти на замітку тим, хто стежить за своїм здоров’ям і мріє схуднути.
Інгредієнти:
- Чорна смородина — 150 г;
- Малина — 30 г;
- Кефір — 0,2 л;
- Сушена м’ята — пучок;
- Мелений кардамон;
- Мед або цукор — за смаком.
Читайте також: Ванільний кекс з малиною: порадуйте гостей ароматною випічкою
Приготування:
- Смородину та малину промийте та обсушіть, розклавши на серветці.
- У чашу блендера покласти ягоди, прянощи та мед.
- Залийте холодним кефіром та збийте до отримання однорідної маси.
- За бажання можна додати трохи колотого льоду і збити ще раз.
- При подачі прикрасити гілочкою свіжої м’яти або кількома ягідками малини і смородини.
Раніше рецептом зеленого смузі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Напій готують з додаванням бананів, ківі, броколі та листя салату.
Фото Pixabay33