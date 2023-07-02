Зелений смузі з броколі та листя салату: корисно, смачно та освіжаюче

Чи ви помічали, випивши смузі, приплив енергії? Цей напій бадьорить завдяки тому, що в фруктах і ягодах, що містяться в ньому, а також зелені багато вітамінів. Сьогодні смузі, як і фреш, — атрибут здорового харчування.

Смузі можна купити в кафе, ресторанах і навіть супермаркетах, але, звичайно, домашній смузі найкращий. По-перше, тому що ви впевнені в якості та свіжості інгредієнтів, по-друге, у тому, як вони помиті.

Рецептом зеленого смузі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Банан додасть солодкості, ківі — кислинку, — каже Елла Іванова. — Поєднання овочів та зелені незвичайне, смак неймовірний!

Зелений смузі 2 ківі

1 банан

Насіння льону

Бадилля моркви

Броколі

Листя салату

Трохи води Банан та ківі очистити, порізати на шматочки, з'єднати з іншими інгредієнтами та подрібнити у блендері. Смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова розповіла, які смачні та корисні страви можна приготувати з бадилля редиски, буряків та моркви. Також «ФАКТИ» публікували рецепт ніжного та ароматного томатного супу, який можна їсти і гарячим, і холодним.

Фото з альбому Елли Іванової

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