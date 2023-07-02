Зелений смузі з броколі та листя салату: корисно, смачно та освіжаюче
Чи ви помічали, випивши смузі, приплив енергії? Цей напій бадьорить завдяки тому, що в фруктах і ягодах, що містяться в ньому, а також зелені багато вітамінів. Сьогодні смузі, як і фреш, — атрибут здорового харчування.
Смузі можна купити в кафе, ресторанах і навіть супермаркетах, але, звичайно, домашній смузі найкращий. По-перше, тому що ви впевнені в якості та свіжості інгредієнтів, по-друге, у тому, як вони помиті.
Рецептом зеленого смузі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Банан додасть солодкості, ківі — кислинку, — каже Елла Іванова. — Поєднання овочів та зелені незвичайне, смак неймовірний!
Зелений смузі
- 2 ківі
- 1 банан
- Насіння льону
- Бадилля моркви
- Броколі
- Листя салату
- Трохи води
Банан та ківі очистити, порізати на шматочки, з'єднати з іншими інгредієнтами та подрібнити у блендері. Смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова розповіла, які смачні та корисні страви можна приготувати з бадилля редиски, буряків та моркви. Також «ФАКТИ» публікували рецепт ніжного та ароматного томатного супу, який можна їсти і гарячим, і холодним.
Фото з альбому Елли Іванової32