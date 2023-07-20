Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (17 перемог, 9 з них — нокаутом, жодної поразки), який у грудні минулого року завоював титул чемпіона Європи за версією EBU, дізнався місце проведення та суперника для свого наступного поєдинку.

Уродженець Краснодона, що на Луганщині, битиметься в андеркарді бою між своїм співвітчизником Олександром Усиком та британцем Деніелом Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Суперником українця стане швед Ентоні Їгіт (27 перемог, 10 із них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия). Примітно, що опоненти одного разу вже зустрічалися в рингу — на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012-му Берінчик переміг Їгіта у 1/8 фіналу та згодом дійшов до фіналу, у підсумку здобувши «срібло».

Додамо, що на кону поєдинку не стоятиме чемпіонський пояс. Уся річ у тому, що Берінчик мав проводити захист свого титулу у квітні цього року проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі, але відмовився від бою, і в підсумку пояс чемпіона Європи EBU став вакантним.

А на даний момент Денис перебуває на фронті й зі зброєю в руках захищає країну від окупантів, ділячись зі своїми підписниками фотографіями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі зійдеться в рингу із зіркою UFC Френсісом Нганну.

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