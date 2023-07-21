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Події

Водив односельчан на «розстріли»: під Миколаєвом затримали колаборанта

12:15 21 липня 2023
Злочинець

Служба безпеки затримала ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України, констатують у спецслужбі.

За такі «заслуги» чоловіка включили до складу каральних загонів рф, які робили «облави» на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.

За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах, а саме допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою «інсценування розстрілів»: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.

Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від семи потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Оперативне фото СБУ

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили настоятеля храму УПЦ МП, який облаштував рашистську катівню просто на території церкви.

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