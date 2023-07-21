Частина українців можуть отримати грошову компенсацю по одній з квитанцій у п’ятикратному розмірі: про що мова

Українці можуть повернути гроші за газ, якщо перед цим вони змінили постачальника послуг, але вже оплатили рахунки.

Про це повідомили на сторінці Нафтогазу у Facebook.

Аби повернути переплату за газ, клієнту потрібно:

звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати;

колишня газопостачальна компанія протягом п'яти робочих днів має надати вам відповідь та повернути переплату

Запам'ятайте! Лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує.

Це означає, що гроші можна отримати лише фізично. На вашу банківську картку чи до нового постачальника вони не надійдуть

А якщо кошти не повертають?

Якщо попередній постачальник ігнорує письмові вимоги щодо повернення переплати, споживач може отримати компенсацію в розмірах в порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

Сума компенсації подвоюється, а якщо термін надання компенсації прострочено на понад 90 днів — надається у п'ятикратному розмірі.

Тобто якщо за газ ви сплатили 200 гривень і змінили постачальника, маєте право на повернення цих коштів. Якщо ж компанія відмовляється їх виплатити, тоді винна вам вдвічі більшу компенсацію — 400 гривень. Якщо виплата буде здійснена пізніше ніж за 90 днів, тоді у п'ять разів більше — 1 000 гривень, пише РБК-Україна.

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