Сезонний смаколик: готуємо кабачково-картопляні млинці

Ці млинці смакують водночас і як деруни, і як кабачкові оладки. Однозначно це хіт сезону. Подавати їх можна зі сметаною, салатом з домашніх овочів або приготувати соус зі сметани та зелені, ділиться кулінарка Ольга-Варвара Відєєва.

Інгредієнти: Середній кабачок (біля 400 г)

2 середні картоплини

200 г борошна

Чайна ложка з чубком розпушувача

3 великі або 4 малі яйця

1,5 ч. л. солі

1,5 скл. молока (склянка 250 мл)

Мелений чорний перець до смаку

0,5 ч. л. сушеного часнику (не обов’язково)

Зелена посічена петрушка або інші трави, які маєте і які вам пасують

3 ст. л. олії.

Олія для смаження

Приготування:

Кабачок натерти на тертці з великими вічками. Картоплю — на тертці з середніми вічками. Ретельно розмішати лопаткою. За бажання за допомогою друшляка відцідити рідину. Посолити, додати просіяні борошно та розпушувач і ще раз ретельно перемішати ложкою чи лопаточкою.

Влити молоко, перемішати тісто. Воно тут уже як рідка сметана. Додати збиті віничком яйця, перець, часник, посічені трави, олію. Ретельно усе перемішати і дати тісту постояти декілька хвилин.

Виливати тісто на сковорідку, розрівнюючи його ложкою, де необхідно. Смажити під кришкою на розігрітій сковорідці на невеликій кількості олії до насиченого золотистого кольору з обох боків.

Нагадаємо рецепт смачних дерунів «Бандуряники» за старовинним лемківським рецептом, що готуються легко і просто — в духовці на капустяному листі.

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