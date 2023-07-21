Сезонний смаколик: готуємо кабачково-картопляні млинці
Ці млинці смакують водночас і як деруни, і як кабачкові оладки. Однозначно це хіт сезону. Подавати їх можна зі сметаною, салатом з домашніх овочів або приготувати соус зі сметани та зелені, ділиться кулінарка Ольга-Варвара Відєєва.
Інгредієнти:
- Середній кабачок (біля 400 г)
- 2 середні картоплини
- 200 г борошна
- Чайна ложка з чубком розпушувача
- 3 великі або 4 малі яйця
- 1,5 ч. л. солі
- 1,5 скл. молока (склянка 250 мл)
- Мелений чорний перець до смаку
- 0,5 ч. л. сушеного часнику (не обов’язково)
- Зелена посічена петрушка або інші трави, які маєте і які вам пасують
- 3 ст. л. олії.
- Олія для смаження
Приготування:
Кабачок натерти на тертці з великими вічками. Картоплю — на тертці з середніми вічками. Ретельно розмішати лопаткою. За бажання за допомогою друшляка відцідити рідину. Посолити, додати просіяні борошно та розпушувач і ще раз ретельно перемішати ложкою чи лопаточкою.
Влити молоко, перемішати тісто. Воно тут уже як рідка сметана. Додати збиті віничком яйця, перець, часник, посічені трави, олію. Ретельно усе перемішати і дати тісту постояти декілька хвилин.
Виливати тісто на сковорідку, розрівнюючи його ложкою, де необхідно. Смажити під кришкою на розігрітій сковорідці на невеликій кількості олії до насиченого золотистого кольору з обох боків.
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