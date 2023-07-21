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Сезонний смаколик: готуємо кабачково-картопляні млинці

20:25 22 липня 2023
кабачково-картопляні млинці

Ці млинці смакують водночас і як деруни, і як кабачкові оладки. Однозначно це хіт сезону. Подавати їх можна зі сметаною, салатом з домашніх овочів або приготувати соус зі сметани та зелені, ділиться кулінарка Ольга-Варвара Відєєва.

Інгредієнти:

  • Середній кабачок (біля 400 г)
  • 2 середні картоплини
  • 200 г борошна
  • Чайна ложка з чубком розпушувача
  • 3 великі або 4 малі яйця
  • 1,5 ч. л. солі
  • 1,5 скл. молока (склянка 250 мл)
  • Мелений чорний перець до смаку
  • 0,5 ч. л. сушеного часнику (не обов’язково)
  • Зелена посічена петрушка або інші трави, які маєте і які вам пасують
  • 3 ст. л. олії.
  • Олія для смаження

Приготування:

Кабачок натерти на тертці з великими вічками. Картоплю — на тертці з середніми вічками. Ретельно розмішати лопаткою. За бажання за допомогою друшляка відцідити рідину. Посолити, додати просіяні борошно та розпушувач і ще раз ретельно перемішати ложкою чи лопаточкою.

Влити молоко, перемішати тісто. Воно тут уже як рідка сметана. Додати збиті віничком яйця, перець, часник, посічені трави, олію. Ретельно усе перемішати і дати тісту постояти декілька хвилин.

Виливати тісто на сковорідку, розрівнюючи його ложкою, де необхідно. Смажити під кришкою на розігрітій сковорідці на невеликій кількості олії до насиченого золотистого кольору з обох боків.

Нагадаємо рецепт смачних дерунів «Бандуряники» за старовинним лемківським рецептом, що готуються легко і просто — в духовці на капустяному листі.

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