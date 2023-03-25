Королівський дерун: нереальна смакота на обід або вечерю від української блогерки-красуні (відео)

Українські господині мають у своєму арсеналі безліч рецептів страв з картоплі, зокрема це стосується і дерунів. Їх готують на капустяному листі, і класичні, і з м'ясом. Один з останніх варіантів вподобала і відома українська фудблогерка Alina FooDee, яка назвала своє творіння «Королівським деруном».

Насправді це скоріше картопляний пиріг з м'ясною начинкою, який, втім, готується на сковороді.

Для його «створення» майстриня використала:

картопля — 900 г

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

соєвий соус — 2 ст.л.

сіль, чорний мелений перець, коріандр — за смаком

фарш — 500 г

кетчуп — 2 ст.л.

вершкове масло — 1 столова ложка.

На початку дрібно нарізана цибуля пасерується на сковороді з олією, фаршем, подрібненим часником, 2 столовими ложками кетчупа і 2 ложками соєвого соусу (можна додавати більше чи менше, за вашим смаком), перчимо і додаємо молотий коріандр. Залишаємо начинку вистигати.

На крупній терці натираємо картоплю, додаємо 2 яйця, солимо і перчимо за смаком. Отриману картопляну масу змішуємо і викладаємо половину на сковорідку, змащену вершковим маслом.

Формуємо бортики з картоплі і одразу ж викладаємо на картопляний шар готовий фарш, а далі закриваємо другою половиною картопляної маси.

Смажиться дерун на одній стороні протягом 20−25 хвилин, при цьому періодично можна витирати конденсат на кришці сковорідки.

Перегортається дерун за допомогою тарілки, після чого — досмажується з іншого боку.

Нагадаємо, раніше Alina FooDee поділилася улюбленим рецептом домашньої піци за 20 хвилин.

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