Можна купити у 2023 році: названо ТОП-10 компактних легковиків для міста
В українців є декілька моделей машин, які користуються попитом, їх легко продати навіть з достатньо великим пробігом.
А є моделі машин, які однозначно не варто навіть розглядати.
Експерти видання «Whаt Сar?» провели опитування серед українців та склали ТОП-10 найкращих компактних хетчбеків для міста. Такі машини можна купити новими у 2023 році. В кожній моделі є як переваги, так і недоліки, пише «Укравтопром».
Honda Jazz
➕ практичний інтер'єр, багате стандартне оснащення, повільна втрата вартості
➖ висока вартість нового авто, шумоізоляція, мультимедійна система
Skoda Fabia
➕ великий багажник, просторий інтер'єр, комфортна підвіска
➖ жорсткий пластик в інтер’єрі, мультимедійна система
Dacia/Renault Sandero
➕ низька вартість нового авто, просторий інтер'єр та багажник, комфортна підвіска
➖ низький рівень безпеки, погана шумоізоляція
Volkswagen Polo
➕ гарна керованість, просторий інтер'єр, низька вартість нового авто
➖ малопотужні базові двигуни, система безпеки
Peugeot 2080
➕ комфортний, якісний інтер'єр, потужний та економний двигун (1,2л.)
➖ незручне рульове колесо, мультимедійна система
Seat Ibiza
➕ приємна керованість, просторий інтер'єр, є потужні двигуни
➖ погана шумоізоляція, швидко втрачає вартість, жорстка підвіска
Ford Fiesta
➕ ідеальна керованість, потужні двигуни Ecoboost, низька витрата палива
➖ висока вартість нового авто, індивідуальні комплекти безпеки за додаткову плату
Audi A1
➕ приємна керованість, гарна шумоізоляція, повільна втрата вартості
➖ небагате стандартне оснащення, жорсткий інтер'єр
Toyota Yaris
➕ чудова економія палива, високий рівень надійності, повільна втрата вартості
➖ незручна мультимедійна система, жорстка підвіска, тісно на задньому ряду сидінь
Hyundai i10
➕ гарна шумоізоляція, пристойний простір ззаду, багате оснащення
➖ низький рівень безпеки, малопотужний базовий двигун
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