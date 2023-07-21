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Можна купити у 2023 році: названо ТОП-10 компактних легковиків для міста

13:43 21 липня 2023
авто

В українців є декілька моделей машин, які користуються попитом, їх легко продати навіть з достатньо великим пробігом.

А є моделі машин, які однозначно не варто навіть розглядати.

Експерти видання «Whаt Сar?» провели опитування серед українців та склали ТОП-10 найкращих компактних хетчбеків для міста. Такі машини можна купити новими у 2023 році. В кожній моделі є як переваги, так і недоліки, пише «Укравтопром».

Honda Jazz
➕ практичний інтер'єр, багате стандартне оснащення, повільна втрата вартості
➖ висока вартість нового авто, шумоізоляція, мультимедійна система

Skoda Fabia
➕ великий багажник, просторий інтер'єр, комфортна підвіска
➖ жорсткий пластик в інтер’єрі, мультимедійна система

Dacia/Renault Sandero
➕ низька вартість нового авто, просторий інтер'єр та багажник, комфортна підвіска
➖ низький рівень безпеки, погана шумоізоляція

Volkswagen Polo
➕ гарна керованість, просторий інтер'єр, низька вартість нового авто
➖ малопотужні базові двигуни, система безпеки

Peugeot 2080
➕ комфортний, якісний інтер'єр, потужний та економний двигун (1,2л.)
➖ незручне рульове колесо, мультимедійна система

Seat Ibiza
➕ приємна керованість, просторий інтер'єр, є потужні двигуни
➖ погана шумоізоляція, швидко втрачає вартість, жорстка підвіска

Ford Fiesta
➕ ідеальна керованість, потужні двигуни Ecoboost, низька витрата палива
➖ висока вартість нового авто, індивідуальні комплекти безпеки за додаткову плату

Audi A1
➕ приємна керованість, гарна шумоізоляція, повільна втрата вартості
➖ небагате стандартне оснащення, жорсткий інтер'єр

Toyota Yaris
➕ чудова економія палива, високий рівень надійності, повільна втрата вартості
➖ незручна мультимедійна система, жорстка підвіска, тісно на задньому ряду сидінь

Hyundai i10
➕ гарна шумоізоляція, пристойний простір ззаду, багате оснащення
➖ низький рівень безпеки, малопотужний базовий двигун

Нагадаємо, страховики назвали найпроблемніші автомобілі у 2023 році.

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