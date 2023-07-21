Можна купити у 2023 році: названо ТОП-10 компактних легковиків для міста

В українців є декілька моделей машин, які користуються попитом, їх легко продати навіть з достатньо великим пробігом.

А є моделі машин, які однозначно не варто навіть розглядати.

Експерти видання «Whаt Сar?» провели опитування серед українців та склали ТОП-10 найкращих компактних хетчбеків для міста. Такі машини можна купити новими у 2023 році. В кожній моделі є як переваги, так і недоліки, пише «Укравтопром».

Honda Jazz

➕ практичний інтер'єр, багате стандартне оснащення, повільна втрата вартості

➖ висока вартість нового авто, шумоізоляція, мультимедійна система

Skoda Fabia

➕ великий багажник, просторий інтер'єр, комфортна підвіска

➖ жорсткий пластик в інтер’єрі, мультимедійна система

Dacia/Renault Sandero

➕ низька вартість нового авто, просторий інтер'єр та багажник, комфортна підвіска

➖ низький рівень безпеки, погана шумоізоляція

Volkswagen Polo

➕ гарна керованість, просторий інтер'єр, низька вартість нового авто

➖ малопотужні базові двигуни, система безпеки

Peugeot 2080

➕ комфортний, якісний інтер'єр, потужний та економний двигун (1,2л.)

➖ незручне рульове колесо, мультимедійна система

Seat Ibiza

➕ приємна керованість, просторий інтер'єр, є потужні двигуни

➖ погана шумоізоляція, швидко втрачає вартість, жорстка підвіска

Ford Fiesta

➕ ідеальна керованість, потужні двигуни Ecoboost, низька витрата палива

➖ висока вартість нового авто, індивідуальні комплекти безпеки за додаткову плату

Audi A1

➕ приємна керованість, гарна шумоізоляція, повільна втрата вартості

➖ небагате стандартне оснащення, жорсткий інтер'єр

Toyota Yaris

➕ чудова економія палива, високий рівень надійності, повільна втрата вартості

➖ незручна мультимедійна система, жорстка підвіска, тісно на задньому ряду сидінь

Hyundai i10

➕ гарна шумоізоляція, пристойний простір ззаду, багате оснащення

➖ низький рівень безпеки, малопотужний базовий двигун

Нагадаємо, страховики назвали найпроблемніші автомобілі у 2023 році.

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