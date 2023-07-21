Поки тримається спека: Володимир Ярославський поділився рецептом чудового сорбету з полуниці та персика

Суддя проєкту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський дуже часто у своїх рецептах поєднує різні продукти, після чого навіть знайомі всім страви набувають неперевершеного смаку.

У літню спеку кулінар запропонував страву з сезонних ласощів — домашній сорбет.

Інгредієнти:

500 г полуниця

1 кг персиків

150 г цукру

11 г пектину

20−30г сік лимону

Приготування:

Персики бланшировати в окропі приблизно 45 секунд і відкласти у воду з льодом — охолодити, потім легко зачистити від шкірки, а мʼякоть зняти з кісточки дольками.

Полуницю помити, зачистити від зелених хвостиків, блендером зробити з неї пюре, додати лимонний сік.

Отримане пюре поставити на вогонь й додати цукор, який попередньо змішати з пектином, вінчиком розмішати цукор поки пюре ледь тепле і довести до кипіння суміш, добре і інтенсивно помішуючи вінчиком.

Додати дольки персиків і ще прогріти суміш до кипіння, тримати ще потім 3−4 хвилини на вогні — щоб повністю добре прогрівся персик.

Суміш перебити в однорідну масу. При необхідності можна додати цукру чи лимонного соку, охолодити.

Поставити у морозилку приблизно 6−7 годин.

Поки суміш заморожується, її треба помішувати, десь з 3−4 години. Це все щоб суміш не узялася одним шматком.

Коли все готово — можна ще раз швидко «пробити» суміш блендером — у чашці з горизонтальними лезами до однорідної консистенції. Після цього поставити в морозилку ще на пів години і далі смакувати.

Тримати можна в морозилці навіть місяць під плівкою.

А блогерка- красуня Аліна FooDee запропонувала рецепт суперзакуски з перцю та баклажанів.

48

Читайте нас у Facebook та Instagram