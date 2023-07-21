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Суперзакуска з перцю та баклажанів від блогерки-красуні: за столом розлітається за лічені хвилини (відео)

10:45 21 липня 2023
Готова закуска

На ринку вже почали з'являтися молоді українські баклажани, а отже, настав час приготувати овочеву закуску. Її можна подавати як самостійну страву, або ж у якості гарніра до м'яса, радить українська блогерка з Харкова Alina FooDee.

Багато хто знає, що баклажани багаті на клітковину, яка виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки. Також ці овочі містять вітаміни групи B, вітамін С, РР та каротин, а на додачу — такі необхідні організму мінеральні речовини, як калій, залізо, кальцій, магній, натрій та фосфор.

Щоб не втратити все це розмаїття, овочі не слід готувати довго.

Найкращий варіант — це маринування з додаванням спецій і часнику.

Отже, вам знадобляться:

  • перець болгарський — 3 шт.
  • баклажани — 3 шт.
  • часник — 3−4 зубчики.

Маринад:

  • вода — 300 мл
  • цукор — 3 ст.л.
  • сіль — 1 ст.л.
  • олія — 1 ст.л.
  • оцет 6% - 3 ст.л. (або 2 ст.л. оцту 9%)
  • 2 зубчики часнику
  • 3 лаврові листи
  • 8−10 горошин чорного перцю.

Приготування

Для початку ріжемо перець на смужки, а баклажани — на пластини (попередньо їх слід очистити від шкірки).

Перець викладаємо у киплячий маринад на 1−2 хвилини, а баклажани — обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії з обох сторін.

Підготовлені таким чином овочі викладаємо у форму, заливаємо маринадом з часником і залишаємо на ніч у холодильнику.

Зверніть увагу також на рецепт рулетів з кабачків та баклажанів з курячим філе.

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