Вулиці завалені деревами і уламками будівель: на місто в Італії обрушилося потужне торнадо

У Європі продовжує лютувати антициклон «Цербер». У п'ятницю, 21 липня, вулицями Мілана промайнув торнадо. У кількох кварталах цього красивого міста в Ломбардії, північна Італія, вулиці виявилися завалені деревами, що впали, і уламками пошкоджених будівель. У соцмережах з'явилися відео, які хоча б частково передають жах, пережитий мешканцям та гостями Мілана.

Смерч приніс із собою зливи. Багато районів міста затопило.

Екстрені служби отримали за 30 хвилин понад 110 дзвінків із благаннями про допомогу. Кілька людей отримали травми.

В одному місці автофургон віднесло в канал. Водієві, на щастя, вдалося вибратися з машини. Ще одному теж пощастило. Він встиг вилізти зі своєї машини до того, як на неї впало дерево.

За даними місцевих ЗМІ, смерч налетів близько 11:00 за місцевим часом.

Масштаби збитків поки встановлюються. Влада повідомляє, що у багатьох будинків зірвано дахи. У деякі квартали Мілана поки що неможливо потрапити, оскільки повалені дерева блокують дороги.

Останніми роками торнадо на півночі Італії почастішали. Рівно два роки тому серія із семи смерчів завдала удару по Ломбардії та Емілії. Тоді було багато руйнувань.

Раніше повідомляли про те, що через пожежі, які спалахнули на тлі пекельної спеки, владі іспанського острова Пальма довелося евакуювати понад чотири тисячі осіб.

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