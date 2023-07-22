Переплату за газ можна повернути на свою банківську картку: споживачам пояснили, як це зробити

Українці у разі зміни газопостачальника, мають змогу повернути переплату за газ у разі її наявності.

У Газмережах пояснили, що робити, якщо у попередніх операторів розподілу на рахунках залишилися такі кошти споживачів.

Насамперед рекомендується підготувати пакет документів, з яким потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів або надіслати поштою:

Письмову заяву;

Копію паспорта (1−6 сторінки);

Копію ідентифікаційного коду;

Довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);

Копії квитанцій на суму переплати.

Споживачам радять завчасно дізнатися у контакт-центрі або Центрі обслуговування клієнтів розмір переплати.

Якщо за вашими підрахунками сума інша, додайте до заяви копії квитанцій про оплату послуг розподілу природного газу за останні 3 роки. На їхній підставі буде проведено звірку.

Зразок заяви на повернення переплати виглядає так:

Фото Газмереж

У разі виникнення питань, зверніться до Центру обслуговування клієнтів або Контакт-центру за номерами:

066−300−2-888 (Vodafone);

098−300−2-888 (Kyivstar);

093−300−2-888 (Lifecell);

057−708−01−87 (Укртелеком);

056−747−36−35 (Укртелеком).

Нагадаємо, що більше року тому «Нафтогаз України» стала постачальником останньої надії (ПОН) для майже 9 мільйонів українців, адже їхні постачальники «блакитного» палива не змогли виконати свої зобов'язання. У багатьох випадках споживачі отримали газ вже від компанії-ПОН, а гроші сплачували колишнім постачальникам, які не квапилися їх повертати.

Фото Pixabay

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