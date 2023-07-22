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«Кохання повернулося до мене задом»: Слава Камінська обурила фоловерів провокаційною світлиною

15:09 22 липня 2023
«Кохання повернулося до мене задом»: Слава Камінська обурила фоловерів провокаційною світлиною

Співачка Слава Камінська, яка вже викликала шквал критики після публікації фото у купальнику до Дня незалежності України, знову потрапила «під роздачу».

Цього разу співачка, яка виїхала до Нідерландів, виклала фото, зроблене на морі. Вона у купальнику та сітчастій сукні позує на тлі скель, які на фотографії трохи «попливли». «Кохання повернулося до мене задом. ПіСі: Попливли скелі? У них урок плавання. Можуть собі дозволити», — написала вона в коментарі в Instagram.

Фото Слави Камінської

Фоловери Камінської оцінили її «п'яту точку». Деякі з інтернет-користувачів залишили негативні коментарі, наголосивши на недоречності таких фотографій, коли в Україні триває війна.

Нагадаємо, що нещодавно співачка перевипустила пісню та кліп «Slava Bogu» українською мовою. Вона записала її взимку, але тривалий час сумнівалася, чи треба видавати таку веселу пісню під час війни.

Фото зі сторінки Слави Камінської

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