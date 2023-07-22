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Французька галета з грушами, блакитним сиром, волоськими горіхами та медом: відчуйте смак літа

20:05 24 липня 2023
Французька галета з грушами, блакитним сиром, волоськими горіхами та медом

Поєднання солодкої соковитої груші та солоного сиру обов'язково припаде до смаку кулінарним гурманам. Це дуже смачно, а в поєднанні з хрумким тістом просто чарівно. Найсмачніша закуска до келиха білого вина, ділиться кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше радила приготувати бринзу з помідорами та базіліком.

Інгредієнти:

на дві галети

  • 200 г борошна
  • 50 г цільнозернового борошна
  • 130 г вершкового масла
  • 2 жовтки
  • щіпка солі
  • 1ст. л. без гірки цукру
  • 60 мл льодяної води

Начинка:

  • 100 г крем — сиру
  • 2 -3 груші (~350 г)
  • 40 г сиру «горгонзола»
  • (або будь-якого іншого з блакитною пліснявою)
  • 2 ст.л. меду (рідкого)
  • 50−60 г волоськів горіхів

Декор:

  • 60 г сиру «горгонзола»

Приготування:

В миску висипаємо просіяне борошно, цільнозернове борошно, сіль, цукор, перемішуємо. Натираємо на велику тертку мерзле вершкове масло та розтираємо в крихту. Жовтки розмішуємо з льодяною водою і виливаємо до борошняно-масляної крихти. Замішуємо тісто. Як починає збиратися в грудку — готове. Довго не місимо.

Ділимо на дві рівні частини, загортаємо в харчову плівку і в холодильник на 30 хв.

В миску викладаємо крем-сир, додаємо сир «горгонзола» і розтираємо виделкою до однорідності. Пергаментний папір посипаємо борошном, викладаємо тісто і тонко розкочуємо. За допомогою тарілки d 28 см вирізаємо коло, обрізки кладемо на середину і прикачуємо. Половину сирної начинки викладаємо на середину кола і розрівнюємо, не доходячи до краю на 2,5−3 см. Грушу тонко нарізаємо слайсами, викладаємо по колу. Підгинаємо краї тіста і защіпуємо. Поливаємо медом, присипаємо злегка подрібненими горіхами. Бортики галети змащуємо вершковим маслом і за бажанням посипаємо коричневим цукром чи мигдальними пелюстками.

Ставимо випікатися при t 180 * ~ 30 хв. Витягуємо, посипаємо сирною крихтою з «горгонзоли».

Нагадаємо рецепт рулету «медівник».

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