Скандального одеського ексвійськкома Євгена Борисова, якому НАЗК оголосило підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, збираються оголосити у розшук. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«Зараз вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Прокурори нагадали, що колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез'явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368−5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, члени його сім'ї за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії. Загальна сума вартості нового майна склала понад 151 млн. гривень. Зазначається, що це сталося вже під час дії військового стану, а офіційний спільний дохід сім'ї підозрюваного цих витрат не покриває.

«Крім того, на початку грудня 2022 року, підозрюваний, будучи військовою посадовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового госпіталю, більше двох тижнів не з'являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом із членами сім'ї він майже місяць перебував у Республіці Молдова, Туреччини, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в етері телемарафону голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков назвав Борисова «еталонним порушником» і пообіцяв протягом трьох місяців перевірити на предмет незаконного збагачення не тільки начальників Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), а й весь керівний склад, а також їхніх родичів.

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