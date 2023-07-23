Барвистий салат з баклажанами: рецепт від переселенки з Маріуполя Ольги Матвій

Блогерка з Маріуполя Ольга Матвій часто ділиться цікавими рецептами з південними нотками, адже лише на півдні вміють так готувати овочі та страви з ними.

І хоч нині жінка змушена жити за межами рідного приморського міста, вона продовжує ділитися з підписниками рецептами із сімейної скарбнички.

Цього разу Ольгу вдохновили її улюблені баклажани, з якими вона приготувала яскравий салат.

Усі складники салату:

баклажані — 2 шт

перець — 1 шт

цибулина — 1 шт

морква — 1 шт

часник — 3−5 зубчиків

петрушка, кріп, базилік

сіль, перець, паприка

орегано

сахар — 1 чайна ложка

оцет 5% - 20 мл.

Етапі готування

Перець і моркву слід нарізати невеликими смужками, лук — кільцями, після чого обжарити на невеликій кількості олії.

Порізані пластинками баклажани (можна не знімати шкірку) трохи маринують у розчині з оцту та сахару, після чого обсмажують на тій же сковороді, де раніше готувалися інші овочі.

З'єднуємо всі складники, щедро додаючи зелень.

Ви також можете приготувати закуску маринованими баклажанами за рецептом блогерки з Харкова Alina FooDee .

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