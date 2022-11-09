Крученики (м'ясні пальчики) за бабусиним рецептом: Ольга Матвій розповіла, як готувати смачну страву (відео)
Маріупольський блогер Ольга Матвій — велика майстриня щодо приготування смачних страв. Цього разу вона поділилася з підписниками одним із улюблених рецептів м'ясних українських страв, а саме кручеників. Як виявилося, їх із задоволенням готувала ще бабуся Ольги.
У даному варіанті використовуються свинячі стейки, проте кулінар запевняє, що м'ясо може бути будь-яким — тобто можна взяти навіть куряче філе.
Як начинку для кручеників Ольга використовувала варені яйця, сир і зелень (є також варіанти страви з грибами, тушкованою капустою, солоними огірками і т.д.).
Загорнуті м'ясні конвертики щедро обвалюються в муці, а потім — у збитому яйці і обсмажуються на сковороді (їх потрібно постійно перевертати).
Останній етап — обсмажені крученики викладаються в лист і під фольгою запікаються в духовці.
Вам знадобляться:
- свинина стейки 5 шт
- сіль, перець, паприка
- яйця 3 шт
- сир 100 гр
- зелень
- майонез 1 ст. ложки.
Також є спосіб приготування кручеників у ніжному соусі.
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