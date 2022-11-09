Крученики (м'ясні пальчики) за бабусиним рецептом: Ольга Матвій розповіла, як готувати смачну страву (відео)

Маріупольський блогер Ольга Матвій — велика майстриня щодо приготування смачних страв. Цього разу вона поділилася з підписниками одним із улюблених рецептів м'ясних українських страв, а саме кручеників. Як виявилося, їх із задоволенням готувала ще бабуся Ольги.

У даному варіанті використовуються свинячі стейки, проте кулінар запевняє, що м'ясо може бути будь-яким — тобто можна взяти навіть куряче філе.

Як начинку для кручеників Ольга використовувала варені яйця, сир і зелень (є також варіанти страви з грибами, тушкованою капустою, солоними огірками і т.д.).

Загорнуті м'ясні конвертики щедро обвалюються в муці, а потім — у збитому яйці і обсмажуються на сковороді (їх потрібно постійно перевертати).

Останній етап — обсмажені крученики викладаються в лист і під фольгою запікаються в духовці.

Вам знадобляться:

свинина стейки 5 шт

сіль, перець, паприка

яйця 3 шт

сир 100 гр

зелень

майонез 1 ст. ложки.

Також є спосіб приготування кручеників у ніжному соусі.

Зверніть увагу також на рецепт грибної юшки, який Ольга Матвій привезла з Карпат.

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