Не до війни: Тодоренко показала, як розважається у Туреччині, поки в її рідній Одесі розбирають завали після обстрілу (відео)

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка давно перебралася до росіїна наполегливо мовчить про агресію рф в Україні, нещодавно заявляла про своє бажання приїхати до Одеси. І аж ніяк не відреагувала на варварський удар окупантів по Південній Пальмірі. Натомість вона викладає у мережу веселе відео про відпочинок її родини в Туреччині.

Вона показує, як весело її домочадці стрибають у басейн, як вона заходить у тепле море на пляжі та катається територією готелю. Як пише 24tv.ua, ролик Тодоренко неабияк розлютив одеситів.

Українці пишуть, що Тодоренко не гідна називатися одеситкою:

«Мені здається, звання одеситки треба ще заслужити. Те, що вона народилася в Одесі, ще не робить її одеситкою»;

«Вона не одеситка, а сміття Одеси, якого ми позбулися»;

«Вже давно треба забути про її існування. Вона ніхто для Одеси».

Часто дістається від українців й іншої співачки, яка живе у росії. Так, пісня Ані Лорак «Лети, душа», в якій є слова «лети світом, розправивши крила», нагадала людям про запуски російських ракет по Україні. Як і Тодоренко, вона мовчить про війну, розв'язану росією.

Фото з Вікіпедії

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