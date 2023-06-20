36.82 / 37.34 40.21 / 40.93
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зрадниця Тодоренко збирається приїхати в Одесу

15:42 20 червня 2023
Регіна Тодоренко

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка не засудила російське військове вторгнення в Україну, збирається приїхати до рідної Одеси. Про це запроданка, яка продовжує працювати в рф та проводити розважальні шоу в той час, як на її рідну землю летять російські ракети, розповіла в інстаграмі. Відповідаючи на питання фолловерів, чи збирається вона приїхати до Одеси, Тодоренко відповіла: «Так, звісно». Щоправда не уточнила, коли.

Але вряд чи артистка зможе приїхати найближчим часом, адже РНБО у жовтні минулого року запровадила санкції проти неї.

Нагадаємо, на початку війни Тодоренко не засудила агресію проти України, а казала про мир між «братськими народами». Навіть ім’я сину дала на честь миру. Проте вже скоро вона ніби забула про війну. Спокійно продовжує там працювати, розважати росіян та отримувати нагороди в рф.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Путін

Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту