Зрадниця Тодоренко збирається приїхати в Одесу

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка не засудила російське військове вторгнення в Україну, збирається приїхати до рідної Одеси. Про це запроданка, яка продовжує працювати в рф та проводити розважальні шоу в той час, як на її рідну землю летять російські ракети, розповіла в інстаграмі. Відповідаючи на питання фолловерів, чи збирається вона приїхати до Одеси, Тодоренко відповіла: «Так, звісно». Щоправда не уточнила, коли.

Але вряд чи артистка зможе приїхати найближчим часом, адже РНБО у жовтні минулого року запровадила санкції проти неї.

Нагадаємо, на початку війни Тодоренко не засудила агресію проти України, а казала про мир між «братськими народами». Навіть ім’я сину дала на честь миру. Проте вже скоро вона ніби забула про війну. Спокійно продовжує там працювати, розважати росіян та отримувати нагороди в рф.

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