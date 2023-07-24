Колишня дружина Кевіна Костнера полетіла відпочивати на Гаваї з його найкращим другом

Колишня дружина знаменитого актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер відпочиває на Гаваях з одним із найближчих друзів актора. Розлучення кінозірки набуває все нових і нових скандальних деталей.

Як повідомляє TMZ, Крістін перебуває на шикарному курорті з Джошем Коннором, багатим фінансистом і другом Кевіна. Коннор живе неподалік від особняка Костнера в Каліфорнії. Фінансист і актор багато років дружили сім'ями.

Однак, як з'ясувалося тепер, Джош нещодавно розлучився. Причина не називається. Джерела, знайомі з документами, які фігурують у справі про розлучення Костнера і Баумгартнер, стверджують, що Крістін і Джош «були дуже близькі». Це означає, що в них був роман.

Водночас інші джерела з найближчого оточення колишньої дружини Костнера кажуть, що Коннор просто по-дружньому намагається підтримати Баумгартнер у важкий для неї період. Він сам нещодавно пройшов через розлучення. «Романтичних стосунків немає абсолютно. Вони були хорошими друзями протягом багатьох років», — заявило джерело TMZ.

Крістін з другом Кевіна Костнера на Гаваях

Хто з коментаторів правий, а хто помиляється, покаже час. А поки що факти такі — Крістін з другом полетіла на Гаваї, хоча до 1 серпня, за рішенням судді, вона зобов'язана звільнити будинок Кевіна. Цей пункт є в їхньому шлюбному контракті.

Баумгартнер подала на розлучення в травні. Розмір аліментів визначив суддя, бо колишнє подружжя не змогло вирішити це питання мирно. Костнер звинуватив колишню дружину в крадіжці великої суми, яку вона витратила на оплату послуг адвокатів. Кевін вимагає повернення цих грошей.

Якщо Крістін проігнорує рішення судді і не звільнить будинок колишнього чоловіка, їй доведеться повернути Кевіну 1,5 мільйона доларів, які він дав їй, щоб вона змогла знайти нове місце для проживання разом з їхніми спільними дітьми. Також їй доведеться оплатити гонорари його адвоката, які Костнер виплатив, захищаючи шлюбний контракт.

Раніше «ФАКТИ» писали писали, що Меган Маркл може повернутися в кіно, зігравши головну роль у продовженні культового фільму «Охоронець». А її партнером може стати Кевін Костнер, щоправда, поки актор не дав своєї згоди на зйомки.

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