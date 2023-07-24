Команда Кучера отримала «запасний» варіант суперника у Лізі Європи: на кого вказав жереб

У понеділок, 24 липня, у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (у разі виходу до цієї стадії турніру «Дніпро-1» зіграє з «Марселем») стали відомі пари 3-го відбірного раунду Ліги Європи.

У разі невдачі в протистоянні з грецьким «Панатінаїкосом» на 2-му етапі кваліфікації ЛЧ (25 липня — у словацькому Кошице та 1 серпня — в Афінах) «Дніпро-1» зіграє у другому за значенням єврокубковому турнірі проти віцечемпіона Чехії та володаря Кубка країни «Славії» з Праги, кольори якої захищає футболіст збірної України Тарас Качараба. Першу зустріч український клуб проведе 10 серпня у гостях, матч у відповідь — 17 серпня на своєму полі.

Додамо, що навіть у разі невдачі в Лізі Європи «Дніпро-1» не вилетить з єврокубків, а продовжить боротьбу за потрапляння до групового турніру Ліги конференцій.

Нагадаємо, що в Лізі Європи Україну представлятиме «Зоря», яка за підсумками жеребкування 7 серпня дізнається свого опонента в раунді плей-оф (матчі — 24 та 31 серпня)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Дніпра» Євген Коноплянка знайшов новий клуб за кордоном.

Фото uefa.com

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