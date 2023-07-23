Де і коли дивитися онлайн «Дніпро-1» — «Панатінаїкос»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 липня, у словацькому Кошице пройде перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між віцечемпіонами України та Греції — «Дніпром-1» та «Панатінаїкосом» (арбітр — Даніеле Чіффі з Італії).

За підсумками минулого сезону підопічні Олександра Кучера фінішували другими в чемпіонаті країни, відставши на п'ять очок від донецького «Шахтаря». Стільки ж балів поступився клуб із Афін своїм землякам з АЕКу в чемпіонаті Греції.

Раніше суперники на міжнародній арені не зустрічалися. Якщо грецький клуб є постійним учасником єврокубків, то дніпряни минулого сезону лише дебютували там. Новий сезон не стартував ані в Україні, ані в Греції, тож обидві команди готувалися до очного протистояння через товариські матчі.

Букмекери віддають перевагу «Панатінаїкосу» в майбутньому поєдинку. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» ставки на перемогу підопічних сербського фахівця Івана Йовановича приймають із коефіцієнтом 2,34, на нічию — 3,45, на успіх хлопців Олександра Кучера — 3,50.

У прямій трансляції матч «Дніпро-1» — «Панатінаїкос» на території України (початок — о 21:00) покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч

25 липня (вівторок)

«Дніпро-1» — «Панатінаїкос» 21:00 УНІАН, Youtube-канал FootballHub

Додамо, що матч-відповідь пройде у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній клуб Сергія Реброва вигнав тренера-росіянина після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів.

Фото СК «Дніпро-1»

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