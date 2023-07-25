«Дніпро-1» з прикрої поразки дебютував у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 25 липня, віцечемпіон України «Дніпро-1» дебютував у найпрестижнішому клубному турнірі Європи — Лізі чемпіонів. У рамках другого кваліфікаційного раунду підопічні Олександра Кучера приймали у Кошице грецький «Панатинаїкос».

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

«Дніпро-1» (Україна) — «Панатінаїкос» (Греція) — 1:3

«Дніпро-1»: Кінарейкін, Мірошниченко, Сваток (Адамюк, 61), Сарапій, Кравець (Каплієнко, 73), Бабенко (Танчик, 83), Бланко (Горін, 83), Рубчинський, Гуцуляк, Третьяков (Когут, 61), Довбик.

Голи: Танчик (90) — Шпорар (10), Джуричич (74), Іоаннідіс (84, з пенальті).

Тренерський штаб дніпрян випустив у стартовому складі кількох літніх новачків (захисників Мірошниченка та Кравця, півзахисника Третьякова), а місце у воротах довірив 19-річному Кінарейкіну, для якого цей поєдинок став дебютним у складі першої команди.

Фахівці віддавали перевагу номінальним гостям як у звітному матчі, так і у всьому протистоянні, і «Панатінаїкос» виправдав свій статус фаворита. Уже на 10-й хвилині грецька команда організувала атаку через лівий фланг, пішов простріл у ий майданчик, і Шпорар з близької відстані переправив м'яча у ворота.

Підопічні Олександра Кучера намагалися відігратися ще до перерви, але робили це якось непереконливо. Довбик старався, пресингував, шукав свій момент, але в одному випадку невдало пробив сам із півкола перед штрафним майданчиком, а в іншому скинув на Гуцуляка, який відправив м'яча над поперечиною.

Після перерви дніпряни заграли сміливіше, розуміючи, що особливо втрачати вже немає чого. Класно пробивав із лінії штрафного майданчика Гуцуляк, обігравшись у «стінку» з Довбиком, але м'яч пролетів трохи вище воріт, трохи пізніше непоганий удар зі штрафного вдався Мірошниченку, після якого воротар накрив м'яча в нижньому куті. А як не забив Рубчинський, який пробивав з меж штрафного майданчика після скидки Довбика — м'яч зачепив ногу захисника «Панатінаїкоса» та зрадницьки пролетів над поперечиною.

Здавалося, що гол у ворота греків назріває, але на 74-й хвилині дніпряни «проґавили» швидку атаку через лівий фланг, послідував простріл у центр, і Джуричич від півкола перед штрафним пробив точно в кут. А пенальті, реалізований Іоаннідісом, фактично позбавив це протистояння будь-якої інтриги. І гол Танчика на 90-й хвилині, який став для «Дніпра-1» дебютним у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, лише трохи «підсолодив» прикру поразку української команди.

Таким чином, поразка «Дніпра-1» — 1:3, яка ставить підопічних Олександра Кучера у дуже непросте становище. Звісно, у футболі трапляються дива, але за тиждень, 1 серпня, в Афінах дніпрянам необхідно буде викластися на 300 відсотків, щоб розраховувати на прохід до наступного раунду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та «Ворскла» дізналися своїх суперників по кваліфікації Ліги конференцій.

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