Рада спростить правила призначення пенсій українцям, які працювали за кордоном: що зміниться

У зв`язку з планами уряду денонсувати деякі старі угоди з росією, у тому числі й щодо страхового стажу та соціального захисту, що впливає на призначення пенсій, влада пропонує врегулювати це питання, ухваливший законопроєкт щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Як пишуть novyny.live, документ розглянув парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та рекомендував народним депутатам ухвалити його за основу.

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Проєкт закону пропонує під час розрахунку пенсії враховувати для розміру виплат Єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні, та стаж роботи за кордоном. Він стосуватиметься всіх громадян, які під час вимушеної імміграції змогли знайти роботу, і охопить близько одного мільйона майбутніх пенсіонерів.

При цьому до вислуги років заборонять враховувати періоди військової служби, починаючи з 19 лютого 2014 року у силовому блоці, на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також інших держорганах російської федерації.

Також проєкт пропонує вирішити ситуацію із зарахуванням стажу роботи для українців у АРК Крим. Адже громадянам, які прибули з непідконтрольної Україні території, потрібно було б подавати довідку з Пенсійного фонду рф про неотримання російської пенсії, проте такі довідки не видаються.

Одне з положеннь законопроєкту надає можливість звернення за призначенням пенсії українцям, які тимчасово перебувають за межами країни та не здатні фізично, зокрема, через війну, з'явитися до органів Пенсійного фонду. Пропонується розширити перелік відповідних механізмів, зокрема, шляхом звернення до консульських установ.

Раніше у Мінреінтеграції зазначали, що українці, які виїхали за кордон, можуть подавати заяви на призначення пенсії поштою.

Фото Pixabay

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