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Події

У Польщі вкрали десятки мільйонів злотих, які призначалися для українських біженців

11:30 26 липня 2023
Злоті

В Польщі, де нещодавно викрили російських агентів, які планували підривати потяги з військовою та гуманітарною допомогою Україні, вибухнув гучний скандал, що стосується привласнення грошей, призначений для допомоги українським біженцям.

Як пише wprost.pl, власниця популярного варшавського кафе Cafe Kulturalna опинилася під вартою. Польскі правоохоронці вважають її учасницею злочинної групи з п`яти осіб, яка заволоділа бюджетними коштами, призначених для допомоги біженцям з України.

«Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей. Звинувачення для всіх підозрюваних становлять 39 мільйонів злотих (майже 360 млн грн. — Авт.)», — пояснила представниця прокуратури Щечина Анна Гавловська-Ринкевич.

Слідство триває, троє з п’яти підозрюваних наразі перебувають під вартою з травня цього року.

В прокуратурі зазначають, що бюджетні кошти призначалися, серед іншого, на харчування біженців у закладі громадського харчування. У Cafe Kulturalna звинувачення відкидають та зазначають, що працюватимуть й надалі.

Нагадаємо, що в Польщі, яка прийняла велику кількість біженців з України, у 2023−2024 навчальному році українські учні продовжать навчатися за спеціальними умовами.

Фото Pixabay

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