Планували підривати потяги з допомогою для України: в Польщі викрили агентів рф

Українські спецслужби майже щодня викривають зрадників, які працюють на російського ворога. Але фсб рф впроваджує своїх посібників не тільки в Україні, їх досить багато в країнах Європи.

Так у Польщі викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях. Вони планували підривати потяги, які прямують до України зі зброю та гуманітарною допомогою.

Про це пише Gazeta Polska.

За інформацією видання, вказівки про плани підривати потяги, які прямують з допомогою в Україну, були описані серед 66 томів справи. Зокрема ризик безпосереднього виконання таких атак й спонукав польські спецслужби розпочати арешти.

«З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи», — розповів анонімний співрозмовник, який знайомий з матеріалами справи.

Також журналісти дізнались, що мережа російських агентів була доволі «свіжою», її створили на початку поточного року. Агенти напряму від росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті.

Як відзначає видання, викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Нагадаємо, на Київщині за роботу на російського ворога судитимуть двох рятувальників.

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