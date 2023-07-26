Екснардеп Рабінович отримав підозру у держзраді (відео)

Днями підозру у держзраді за співпрацю з російськими окупантами отримав народний депутат забороненої «ОПЗЖ» Олександр Пономарьов, а у середу, 26 липня, про підозру за цією ж статтею повідомили й колишньому парламентарю від «Опозиційної платформи — За життя» Вадиму Рабиновичу.

У Держбюро розслідувань зазначили, що нардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію, у численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Також зазначається, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

«Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном», — йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що Вадим Рабинович був позбавлений громадянства України восени минулого року, тоді ж у нього забрали й мандат народного депутата.

Фото зі сторінки ДБР

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