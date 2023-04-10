Підказали знайомі італійці: покладіть цибулю в туалеті, і результат вас приємно здивує

З початком війни багато українок були змушені виїхати за кордон, в тому числі і в Італію.

І там в одній із сімей наша співвітчизниця, відчуваючи незручність, запитала у хазяїв будинку, де проживала, чому у них в туалеті немає освіжувача повітря.

Італійці довго не могли її зрозуміти, а потім розсміялися в пояснили, що багато хто у їхній країні не користуються спреями, адже у них зазвичай нудотний і різкий запах.

Крім того, деякі освіжувачі лише маскують сморід лише на кілька хвилин, а після себе залишають по собі ще неприємніший хімозний запах.

Виявляється, для боротьби з неприємними ароматами багато італійців використовують цибулю, яка тривалий час вбирає неприємні запахи, дезинфікує повітря, знищує хвороботворні бактерії та мікроби.

При цьому як такого запаху цибулі в туалеті не буде.



Поставити тарілку з цибулею можна хоч на підлогу, хоч на бачок.

А головне, такий спосіб нейтралізації запахів у туалеті набагато вигідніший і дешевший, ніж купувати освіжувачі повітря.

Про інші способи використовувати цибулю у холодильнику, на кухні і в туалеті кмітливі італійці навіть записали відео.

Наприклад, його автори пропонують позбавитися від неприємного запаху в холодильнику за допомогою соку цибулі з содою. Його слід налити у мисочку, накрити плівкою і зробити в ній кілька отворів зубочисткою.

Використання соку цибулі в холодильнику

А ще цією ж рідиною можна обробити листя кімнатних рослин, аби захистити їх від пожовтіння.

І нарешті — розчин чудово підійде для миття унітазу, адже знищує і вапняний наліт, і мікроби!

Нагадаємо, що минулого року в тренді був спосіб освіження туалету за допомогою зубної пасти.

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