Ані Лорак дала таємний концерт у Туреччині всупереч протестам українців (фото)

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в росії, поділилася в інста-сторіз кадрами зі свого концерту в Туреччині. Артистка таки виступила за кордоном, незважаючи на те, що раніше повідомлялося про відміну її концерту в цій країні.

Знаменитість здалася перед виходом на сцену в синій блискучій міні-сукні та на високих підборах. А потім вона опублікувала фотографію, зроблену неподалік сцени.

Варто зазначити, що Лорак вказала лише те, що справді концерт відбувся у Туреччині, проте назву готелю, в якому вона виступала, співачка не вказала. Тому, напевно, невідомо, виступала вона в Nirvana чи ні.

Як писали «ФАКТИ», раніше консул України в Анталії Олександр Воронін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що співачка Ані Лорак не зможе виступити у турецькому готелі. Українці домоглися відміни концерту. За його словами, рішення про відміну концерту Лорак прийняла рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якого входить мережа готелів Nirvana, де мав відбутися виступ.

388

Читайте нас у Facebook та Instagram