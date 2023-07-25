Співатиме лише на болотах: українці домоглися скасування концерту Ані Лорак в Туреччині

Співачка Ані Лорак, яка продовжує насолоджуватися «літнім вайбом», коли на Україну щодня летять російські ракети, не зможе виступити в турецькому готелі. Українці домоглися скасування концерту запроданки.

Про це повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін на своїй сторінці в Facebook. За його словами, рішення про скасування концерту Лорак ухвалила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, де мав відбутися виступ.

«Згаданий концертний зал, після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості „артистки“ у війні рф проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням суспільного резонансу з боку української спільноти. Продаж квитків зупинено, тим хто їх вже придбав будуть повернуті кошти.

Слід зазначити, що власники холдингу Kilit Hospatality Group з розумінням ставляться до ситуації в Україні та надають підтримку українській стороні після повномасштабного вторгнення рф», — зазначив Олександр Воронін в дописі.

Раніше Ані Лорак захейтили в мережі за спробу реабілітуватися у вишиванці.

Також мовчунку MARUV розкритикували за намагання повернутися до аудиторії під новим ім’ям.

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