Де дивитись онлайн «Ворскла» — «Діла»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 27 липня, полтавська «Ворскла» слідом за «Дніпром-1» стартує у єврокубковому сезоні. На 15-тисячній арені у польському місті Тихи підопічні Віктора Скрипника проведуть домашній матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Грузії «Діли» з Горі, яка вже встигла вибити з єврокубків словацький ДАК (1:2 та 2:0). Арбітр — Нікола Попов з Болгарії.

Зазначимо, що «Ворскла», яка вперше побореться на міжнародній арені з представником Грузії, спробує зняти «прокляття» стартових раундів єврокубків. Адже у чотирьох із п'яти останніх єврокубкових кампаній полтавці незмінно програвали вже на першому етапі і не проходили далі, поступившись хорватській «Локомотиві», словацькій «Жиліні», фінському клубу КуПС та шведському АІКу.

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу українському клубу. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Ворскли» приймає з коефіцієнтом 2,00, на нічию — 3,53, на виграш підопічних українського тренера Андрія Демченка — 3,87.

У прямій трансляції матч «Ворскла» — «Діла» на території України покаже (початок — о 20:30) YouTube-канал ФК «Ворскла».

Ліга конференцій. 2-й раунд відбору. Перший матч

27 липня (четвер)

«Ворскла» — «Діла» 20:30 YouTube-канал ФК «Ворскла»

Матч-відповідь відбудеться 3 серпня (початок — о 20:00) на стадіоні «Тенгіз Бурджанадзе» в Горі.

Нагадаємо, що у разі виходу у 3-й відбірний раунд турніру полтавці 10 та 17 серпня зіграють з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) — «Войводина» (Сербія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол футболіста збірної України приніс його команді перемогу в матчі відбору Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Ворскла»

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