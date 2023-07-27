Легендарна олімпійська чемпіонка оригінально оголосила про вагітність (відео)

Італійська королева плавання, олімпійська чемпіонка Федеріка Пеллегріні, як і уславлена біатлоністка Марте Олсбю Ройселанд, незабаром стане мамою.

Про це легендарна 34-річна спортсменка повідомила, вітаючи в Instagram 19-річну феноменальну австралійку Моллі О'Каллахан із побиттям «вічного» рекорду італійки (тримався з 2009 року!) на дистанції 200 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу в Японії.

Пеллегріні опублікувала відео на своїй сторінці в соціальних мережах, в якому показала живіт з написом «Ми повернемо його назад», тим самим повідомивши про вагітність.

«Неймовірний заплив у виконанні О'Каллахан. Справді, одні з найкращих перегонів, які я бачила за останні 14 років», — додала знаменита спортсменка.

Як відомо, Федеріка Пеллегріні у серпні минулого року вийшла заміж за свого давнього коханого, друга та тренера Маттео Джунті. Церемонія відбулася у Венеції у церкві Сан-Заккарія, яка буквально була всипана білими трояндами.

Нагадаємо, що у колекції Пеллегріні 58 (!) нагород Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Італійка — чемпіонка та віцечемпіонка Олімпіад, 7-разова чемпіонка світу та 14-разова чемпіонка Європи на довгій та короткій воді. Чемпіонат Італії легендарна спортсменка, яка встановила за кар'єру 10 світових рекордів, вигравала 129 (!) разів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий олімпійський чемпіон вдруге стане батьком.

Фото Instagram

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