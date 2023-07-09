Смак дитинства влітку: морозиво-брикет від блогерки з ляльковим голосом
Приготування морозива вдома — незвичний експеримент, на який зважується далеко не кожна господиня. Надто глибоко в нас укорінився стереотип про те, що без спецального апарату приготувати холодний десерт не вдасться.
Якщо ж хтось і береться за роботу, старається підстрахуватися, додаючи до молочних складників готовий порошок для морозива.
Однак молода українська фудблогерка Alina Foodee точно знає — без нього можна обійтися!
Більше того, своє морозиво вона приготувала трохи більше, ніж на 5 хвилин.
Складники:
- вершки 33% - 500 г
- згущене молоко — 300−350 г (за смаком)
- вафельні коржі або печиво.
Головне, стверджує Аліна, щоб вершки були дуже холодними. Не зайвим буде охолодити і міксер.
На першому етапі вершки збиваються в чаші міксера (спочатку на низьких обертах, аби рідина не розбризкувалася), а потім — на високих обертах. Одночасно тоненькою цівочкою до вершків вливається згущене молоко (також можна додати какао, шоколадну крихту, джем тощо).
Далі готову масу охолоджують у формі, на дно якої заздалегідь покладено вафельний лист.
Порада: аби діставати готове морозиво було легше, стінки форми варто змазати олією і закрити поліетиленом (як варіант можна використати рукав для запікання).
Закриваємо масу другим вафельним листом і відправляємо у морозильну камеру щонайменше на 5 годин.
Після повного вистигання розрізаємо морозиво на квадратики і смакуємо.
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