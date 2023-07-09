Смак дитинства влітку: морозиво-брикет від блогерки з ляльковим голосом

Приготування морозива вдома — незвичний експеримент, на який зважується далеко не кожна господиня. Надто глибоко в нас укорінився стереотип про те, що без спецального апарату приготувати холодний десерт не вдасться.

Якщо ж хтось і береться за роботу, старається підстрахуватися, додаючи до молочних складників готовий порошок для морозива.

Однак молода українська фудблогерка Alina Foodee точно знає — без нього можна обійтися!

Більше того, своє морозиво вона приготувала трохи більше, ніж на 5 хвилин.

Складники:

вершки 33% - 500 г

згущене молоко — 300−350 г (за смаком)

вафельні коржі або печиво.

Головне, стверджує Аліна, щоб вершки були дуже холодними. Не зайвим буде охолодити і міксер.

На першому етапі вершки збиваються в чаші міксера (спочатку на низьких обертах, аби рідина не розбризкувалася), а потім — на високих обертах. Одночасно тоненькою цівочкою до вершків вливається згущене молоко (також можна додати какао, шоколадну крихту, джем тощо).

Далі готову масу охолоджують у формі, на дно якої заздалегідь покладено вафельний лист.

Порада: аби діставати готове морозиво було легше, стінки форми варто змазати олією і закрити поліетиленом (як варіант можна використати рукав для запікання).

Закриваємо масу другим вафельним листом і відправляємо у морозильну камеру щонайменше на 5 годин.

Після повного вистигання розрізаємо морозиво на квадратики і смакуємо.

Нагадаємо також про рецепт домашнього полуничного зефіру, що його приготувала колега Аліни по кухні Ліза Глінська.

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