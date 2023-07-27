«Я ні на що не здатний»: Андре Тан вразив зізнанням

Відомий український дизайнер Андре Тан, який у травні терміново літав до Америки, дуже активно спілкується зі своїми шанувальниками у соціальній мережі. Андре не тільки розповідає про основні модні тенденції, але і вдається до вирішення психологічних проблем.

«Я ні на що не здатний…», — таке зізнання дизайнера збентежило його поціновувачів.

Андре Тан вирішив дослідити «синдром самозванця», який наразі належить до найбільш обговорюваних психологічних явищ. Спираючись на власний досвід, Тан дав рекомендації, як з ним впоратися.

«Дозвольте собі помилятися, — зазначив Андре. — Бажання бути ідеальним у всьому — це утопія, яка підтримує синдром самозванця… Говоріть „дякую“, коли вас хвалять. Запитайте у інших людей, які вам здаються успішними, чи стикаються вони з подібними почуттями. Завжди знайдуться ті, хто щиро скаже, що дійсно боїться здатися некомпетентним і не на своєму місці».

Дизайнер впевнений, що іноді перебувати у стані «самозванця» зовсім нормально. Але остерігає від того, щоб цей стан не поглинув людину повністю.

«Годі вже втрачати час на сумніви, — поділився Тан. — Просто вставайте та робіть! Я сам дуже часто про це собі нагадую, коли важко».

Шанувальники підтримали зізнання Андре та поділилися своїми історіями.

«Саме зараз намагаюсь вийти з цього стану», — написали у відповідь.

«Цей пост ну дуже вчасно, — прокоментували допис дизайнера. — Надає сил йти далі та не забувати, що життя одне, і потрібно не сидіти на місці».

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