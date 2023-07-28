Українці у Польщі отримають від 9 до 68 тисяч гривень: хто може претендувати на виплату та як її оформити

В Польщі, де уряд та різноманітні організації продовжують надавати допомогу українцям, біженці можуть претендувати й на співфінансування ремонтних робіт у помешканні.

Як повідомляє ukrainianinpoland.pl, таку програму започаткував фонд Habitat for Humanity Poland, триває перший набір заявок на отримання допомоги у 2023 році. Останній термін подання заявки — 31 липня, результати оголосять 7 серпня.

Усього можна отримати від 1000 до 7300 злотих (на сьогодні курс — 9,29 грн за один злотий, — Авт.), якщо ви:

Українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі;

Польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.

На отримані кошти можна буде придбати усе, що необхідно для проведення ремонтних робіт. Усе залежить від того, на яких умовах проживають українські біженці й що саме їм потрібно:

Придбати електрику або сантехнику;

Поміняти вікна та міжкімнатні двері;

Поміняти підлогу;

Відремонтувати вентиляцію;

Зробити ремонт стін.

Претендентів на отримання допомоги попереджають, що якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті.

Для того, щоб подати заявку, потрібно:

Завантажити договір на проведення ремонту.

Роздрукувати та заповнити його.

Заповнити спеціальну форму за посиланням.

В анкеті вам потрібно буде вказати якій саме ремонт ви плануєте, в якому воєводстві проживаєте, контактні дані тощо.

Запидання з приводу фінансової допомоги можна задати, зателефонувавши за номером +48 799 351 115. Консультанти інфолінії можуть надати інформацію українською, англійською або польською мовами.

Нагадаємо, що в ЄС ще на рік продовжили спрощений роумінг для українців, аби вони залишалися на зв`язку з рідними.

Фото Pixabay

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