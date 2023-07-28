Ароматна аджика з морквою: смачно так, що не відірватися

Сезон помідорів та болгарського перцю в апогеї. А це значить, що варто приготувати аджику. І хоча сьогодні у супермаркетах можна купити аджику та інші соуси без проблем, проте домашня завжди особлива. І не тільки щодо смаку. Важливо, що, готуючи, ви можете бути впевнені: всі інгредієнти натуральні. А це запорука здоров’я вашого та ваших рідних. Раніше ми пропонували рецепт найсмачнішої аджики зі слив.

Сьогодні рецептом смачної та ароматної аджики з морквою з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

- Пропоную вам рецепт аджики, яку ще робили колись моя бабуся та мама, — говорить Оксана Вознюк.— Я теж вже років двадцять її готую. Рецепт досить простий, тож варто взяти його до уваги.

Аджика з морквою Помідори — 5 кг

Перець болгарський — 1 кг

Морква — 1 кг

Яблука з кислинкою — 1 кг Все перемелюємо та варимо 3 години. Далі додаємо : Чілі — 3 шт. (перемелений)

Сіль — 4 ст.л.

Олія -150 г

Цукор — 300 г

Оцет — 300 г

Варимо ще 35 хвилин. За 10 хвилин до кінця варіння додаємо перемелений часник (300 г). Розкладаємо по стерелізованих банках та закатуємо. Перевертаємо банки та накриваємо ковдрою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт італійського універсального соусу суго, який використовується з усіма видами пасти та м’яса.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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