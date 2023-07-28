36.88 / 37.48 40.72 / 41.57
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ароматна аджика з морквою: смачно так, що не відірватися

22:30 2 серпня 2023
аджика з морквою на зиму

Сезон помідорів та болгарського перцю в апогеї. А це значить, що варто приготувати аджику. І хоча сьогодні у супермаркетах можна купити аджику та інші соуси без проблем, проте домашня завжди особлива. І не тільки щодо смаку. Важливо, що, готуючи, ви можете бути впевнені: всі інгредієнти натуральні. А це запорука здоров’я вашого та ваших рідних. Раніше ми пропонували рецепт найсмачнішої аджики зі слив.

Сьогодні рецептом смачної та ароматної аджики з морквою з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

- Пропоную вам рецепт аджики, яку ще робили колись моя бабуся та мама, — говорить Оксана Вознюк.— Я теж вже років двадцять її готую. Рецепт досить простий, тож варто взяти його до уваги.

Аджика з морквою

  • Помідори — 5 кг
  • Перець болгарський — 1 кг
  • Морква — 1 кг
  • Яблука з кислинкою — 1 кг

Все перемелюємо та варимо 3 години. Далі додаємо :

  • Чілі — 3 шт. (перемелений)
  • Сіль — 4 ст.л.
  • Олія -150 г
  • Цукор — 300 г
  • Оцет — 300 г

Варимо ще 35 хвилин. За 10 хвилин до кінця варіння додаємо перемелений часник (300 г). Розкладаємо по стерелізованих банках та закатуємо. Перевертаємо банки та накриваємо ковдрою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт італійського універсального соусу суго, який використовується з усіма видами пасти та м’яса.

Фото з альбому Оксани Вознюк

72

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Терезам — новий імідж, Козорогам — успішні переговори, Рибам — гармонія в житті: гороскоп на день малого Дракона-Сонька

Еліна Світоліна

Світоліна зіпсувала олімпійській чемпіонці день народження на престижному турнірі в США: відеоогляд матчу

Автомобіль

Рідко ламаються і майже ніколи не підводять водія: названа чільна п`ятірка надійних вживаних седанів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту