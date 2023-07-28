36.29 / 36.88 39.96 / 40.81
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Баклажани з лечо: неймовірна смакота за рецептом від кулінарки Оксани Вознюк

22:29 4 серпня 2023
Баклажани з лечо

Баклажани з лечо — сама назва звучить, як пісня. Пісня про літо та його неперевершені смаки.

Приготувати таку страву нескладно у домашніх умовах. Взимку, відкривши баночку такої смакоти, ваші рідні будуть вам щиро дякувати.

Рецептом баклажанів з лечо з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк, яка раніше давала рецепт картопляного салату з копченою скумбрією.

- Зазвичай я щороку готую баклажани в аджиці, але цього року вирішила зробити з лечо, — говорить Оксана Вознюк.- Це щось неймовірне для любителів баклажанів.

Баклажани (2,5 кг) я нарізала на кільця посолила і залишила відпочити, далі виклала їх на деко і запекла в духовці, змастивши олією та додавши розмарин (можна — чебрець, це справа смаку). Тим часом приготувала лечо.

Рецепт лечо:

  • Помідори — 5 кг (сливка)
  • Цибуля — 2,5 кг
  • Перець болгарський — 2,5 кг
  • Цукор — 300г
  • Сіль — 4 ст.л.
  • Оцет — 6 ст.л.
  • Олія — 250 г
  • Часник — 10 зубчиків (можна більше)
  • Чилі — 1 шт (можна без)
  • Базилік фіолетовий — 50 г

Помідори 2,5 кг перемелюємо через мясорубку, другу половину бланшируємо (робимо надрізи навхрест ножем перед бланшируванням, це полегшує чищення) та нарізаємо на четверо (можна і половинками, якщо помідори маленькі).Варимо помідори 15 хвилин, далі додаємо цибулю, нарізану грубими кільцями, та нарізаний болгарський перець і варимо ще 15 хвилин, далі додаємо сіль, цукор, чилі, часник (дрібно січемо, як і чілі), базилік, оцет, олію та проварюємо ще 15 хвилин.

У готове лечо додаємо баклажани і проварюємо 10 хвилин.

У стерилізовані банки розкладаємо баклажани з лечо та закатуємо.

Перевертаємо банки, накриваємо ковдрою до повного вистигання.

Нагадаємо рецепт барвистого салату з баклажанами.

Фото з альбому Оксани Вознюк

52

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Раймонд Паулс за роялем

Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

кінь

Овнам — чудові ідеї, Рибам — грошові надходження, Левам — висока посада: гороскоп на день Чарівної Конячки-Модниці

Христина з батьком

Орбакайте показала, як зараз виглядає перший чоловік Примадонни, а Галкін — чим займається її син (відео)

гривні

В Україні ввели новий вид штрафів, але водіям вони повинні сподобатись

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту