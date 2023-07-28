Баклажани з лечо: неймовірна смакота за рецептом від кулінарки Оксани Вознюк
Баклажани з лечо — сама назва звучить, як пісня. Пісня про літо та його неперевершені смаки.
Приготувати таку страву нескладно у домашніх умовах. Взимку, відкривши баночку такої смакоти, ваші рідні будуть вам щиро дякувати.
Рецептом баклажанів з лечо з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк, яка раніше давала рецепт картопляного салату з копченою скумбрією.
- Зазвичай я щороку готую баклажани в аджиці, але цього року вирішила зробити з лечо, — говорить Оксана Вознюк.- Це щось неймовірне для любителів баклажанів.
Баклажани (2,5 кг) я нарізала на кільця посолила і залишила відпочити, далі виклала їх на деко і запекла в духовці, змастивши олією та додавши розмарин (можна — чебрець, це справа смаку). Тим часом приготувала лечо.
Рецепт лечо:
- Помідори — 5 кг (сливка)
- Цибуля — 2,5 кг
- Перець болгарський — 2,5 кг
- Цукор — 300г
- Сіль — 4 ст.л.
- Оцет — 6 ст.л.
- Олія — 250 г
- Часник — 10 зубчиків (можна більше)
- Чилі — 1 шт (можна без)
- Базилік фіолетовий — 50 г
Помідори 2,5 кг перемелюємо через мясорубку, другу половину бланшируємо (робимо надрізи навхрест ножем перед бланшируванням, це полегшує чищення) та нарізаємо на четверо (можна і половинками, якщо помідори маленькі).Варимо помідори 15 хвилин, далі додаємо цибулю, нарізану грубими кільцями, та нарізаний болгарський перець і варимо ще 15 хвилин, далі додаємо сіль, цукор, чилі, часник (дрібно січемо, як і чілі), базилік, оцет, олію та проварюємо ще 15 хвилин.
У готове лечо додаємо баклажани і проварюємо 10 хвилин.
У стерилізовані банки розкладаємо баклажани з лечо та закатуємо.
Перевертаємо банки, накриваємо ковдрою до повного вистигання.
Нагадаємо рецепт барвистого салату з баклажанами.
Фото з альбому Оксани Вознюк52