Картопляний салат з копченою скумбрією: незвичайний рецепт від кулінарки Оксани Вознюк
Готувати новий салат — це як писати картину. Для цього потрібне особливе натхнення. Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.
— Коли я вводила цей салат в меню одного з львівських ресторанів, тоді й подумати не могла, що він стане одним з хітів, — розповідає Оксана Вознюк. — А рецепт досить простий, та й інгредієнти доступні.
Картопляний салат з копченою скумбрією
Для однієї порції салату знадобляться такі продукти:
скумбрія копчена (філе) — 80 г
помідор свіжий (чері) -50 г
картопля, варена в мундирі — 100 г
цибуля порей — 20 г (біла частина)
зелень петрушки — 3 г
олія — 20 г
сік лимона — 3 г
французька гірчиця в зернах — 2 г
сіль та перець — до смаку
мікс листя салату — 60 г
насіння льону та мікрогрін (за бажанням)
вершки кулінарні — 20 г
хрін — 30 г
Нарізаємо очищену картоплю кубиком, порей — кільцями, петрушку січемо. Все заправляємо олією, лимонним соком та солимо, перчимо.
Викладаємо на листя заправленого салату (заправка — сіль, перець, олія), далі викладаємо помідори та нарізану шматочками скумбрію, посипаємо насінням льону та мікрогріном. Окремо подаємо соус «вершки з хроном» (вершки збиваємо міксером та додаємо до них хрін, сік лимону, сіль).
Смачного!
А шеф-кухар Валя Саєнко поділилася рецептом кабачкового рулету з лососем і шпинатом.
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Фото з альбому Оксани Вознюк35
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