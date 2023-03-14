Картопляний салат з копченою скумбрією: незвичайний рецепт від кулінарки Оксани Вознюк

Готувати новий салат — це як писати картину. Для цього потрібне особливе натхнення. Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

— Коли я вводила цей салат в меню одного з львівських ресторанів, тоді й подумати не могла, що він стане одним з хітів, — розповідає Оксана Вознюк. — А рецепт досить простий, та й інгредієнти доступні.

Картопляний салат з копченою скумбрією Для однієї порції салату знадобляться такі продукти: скумбрія копчена (філе) — 80 г помідор свіжий (чері) -50 г картопля, варена в мундирі — 100 г цибуля порей — 20 г (біла частина) зелень петрушки — 3 г олія — 20 г сік лимона — 3 г французька гірчиця в зернах — 2 г сіль та перець — до смаку мікс листя салату — 60 г насіння льону та мікрогрін (за бажанням) вершки кулінарні — 20 г хрін — 30 г Нарізаємо очищену картоплю кубиком, порей — кільцями, петрушку січемо. Все заправляємо олією, лимонним соком та солимо, перчимо. Викладаємо на листя заправленого салату (заправка — сіль, перець, олія), далі викладаємо помідори та нарізану шматочками скумбрію, посипаємо насінням льону та мікрогріном. Окремо подаємо соус «вершки з хроном» (вершки збиваємо міксером та додаємо до них хрін, сік лимону, сіль). Смачного!

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Фото з альбому Оксани Вознюк

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