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Картопляний салат з копченою скумбрією: незвичайний рецепт від кулінарки Оксани Вознюк

22:02 14 березня 2023
салат

Готувати новий салат — це як писати картину. Для цього потрібне особливе натхнення. Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

— Коли я вводила цей салат в меню одного з львівських ресторанів, тоді й подумати не могла, що він стане одним з хітів, — розповідає Оксана Вознюк. — А рецепт досить простий, та й інгредієнти доступні.

Картопляний салат з копченою скумбрією

Для однієї порції салату знадобляться такі продукти:

скумбрія копчена (філе) — 80 г

помідор свіжий (чері) -50 г

картопля, варена в мундирі — 100 г

цибуля порей — 20 г (біла частина)

зелень петрушки — 3 г

олія — 20 г

сік лимона — 3 г

французька гірчиця в зернах — 2 г

сіль та перець — до смаку

мікс листя салату — 60 г

насіння льону та мікрогрін (за бажанням)

вершки кулінарні — 20 г

хрін — 30 г

Нарізаємо очищену картоплю кубиком, порей — кільцями, петрушку січемо. Все заправляємо олією, лимонним соком та солимо, перчимо.

Викладаємо на листя заправленого салату (заправка — сіль, перець, олія), далі викладаємо помідори та нарізану шматочками скумбрію, посипаємо насінням льону та мікрогріном. Окремо подаємо соус «вершки з хроном» (вершки збиваємо міксером та додаємо до них хрін, сік лимону, сіль).

Смачного!

А шеф-кухар Валя Саєнко поділилася рецептом кабачкового рулету з лососем і шпинатом.

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Фото з альбому Оксани Вознюк

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