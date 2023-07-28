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«Бавовни» багато не буває: після Таганрогу вибухи пролунали у Самарі та окупованому Донецьку (фото, відео)

18:47 28 липня 2023
Вибух

У росії після вибуху в Таганрозі пролунав вибух у Самарі. Про це повідомила пропагандистська агенція «РИА Новости».

Так, вибух пролунав на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Нібито було закладено вибуховий пристрій, а передбачуваного організатора вибуху затримано під час спроби виїхати з росії.

Тим часом у Ростовській області пролунали нові вибухи. За даними російської влади, нібито російською ППО в районі міста Азов було збито ще одну ракету. Нібито це була перероблена в ударний варіант зенітна ракета комплексу ППО С-200.

Як повідомив InformNapalm, місце вибуху у Таганрозі розташоване приблизно за 5 км від авіабази Таганрог. Там було помічено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Також на аеродромі стоять бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і є майданчики для запуску БПЛА.

«Браковані російські ракети, ймовірно, знову вирішили, що їм вдома буде краще…» — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про вибухи в окупованому Донецьку.

Як писали «ФАКТИ», раніше невідомі дрони атакували москву.

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