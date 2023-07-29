Зловживали службовим становищем: керівництво податкової на Полтавщині допомагало обкрадати бюджет

В Україні податківці, які часом блокують роботу бізнесу, чим завдають значні збитки бюджету, самі бувають дотичні до схем обкрадання країни.

Зокрема, ​ДБР викрило на Полтавщині керівництво податкової, яке допомагало місцевим підприємствам обкрадати державний бюджет. Про це повідомили у відомстві.

Слідчими встановлено, що посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, створили злочинну організацію та системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.

Зокрема, в одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків.

В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок — заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату.

Завдяки таким махінаціям підприємство не сплатило до бюджету податків на майже 1,3 млн гривень.

Слідчі ДБР задокументували кожний епізод зі злочинної схеми.

«Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих документів та внесенні неправдивих відомостей до документів (ч. 5 ст. 27, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Вже після викриття злочинної організації, двох керівників податкової Полтавщини було звільнено з займаних посад.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, раніше ДБР викрили великий український концерн, який продовжував працювати на росію, попри війну.

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