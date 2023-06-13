Йдуть до краху: перехід війни на територію росії збільшив її економічні проблеми

Вторгнення президента путіна в Україну коштувало росії десятки мільярдів доларів, оскільки санкції стискають її економіку, а державні доходи падають. І хоча економісти вважають, що жодної економічної катастрофи в росії поки не відбулося, тепер, коли конфлікт перейшов на російську територію, ціна війни, ймовірно, зросте.

Збитки росії бліднуть у порівнянні з величезними людськими жертвами та економічним спустошенням, які країна-окупантка завдала Україні. Проте, за оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій у прикордонних з Україною регіонах може знизити і без того мізерний прогноз зростання російської економіки до 0,8% у 2023 році.

«Всі, хто знаходиться близько до зони бойових дій, виїжджають або думають про це, — сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній російський урядовець. — Це довгострокові наслідки — навіть за сприятливого розвитку подій люди навряд чи повернуться швидко».

Оскільки в прикордонних регіонах проживає десята частина 143-мільйонного населення країни, спалах повномасштабних бойових дій почне впливати на економічне зростання росії вже в третьому кварталі, згідно з Bloomberg Economics. Банк країни-окупантки прогнозує зростання економіки на 2% цього року і досягнення довоєнного рівня до кінця 2024 року, коли вплив санкцій ослабне, тоді як Міністерство економіки очікує, що валовий внутрішній продукт зросте більш ніж на 1%.

Річне падіння ВВП росії сповільнилося третій квартал поспіль до мінус 1,9% за перші три місяці цього року.

За словами Тетяни Орлової, економіста Oxford Economics, 1,7% споживання домогосподарств росії може безпосередньо постраждати, якщо військові дії поширяться на Бєлгородську, Курську та Брянську області.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору публіциста Валерія Пекара про чотири шляхи путіна: «Переможців у війні може не бути».

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