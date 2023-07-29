Рецепт від Алли Пугачової: окунь, запечений у фользі

Народна артистка Алла Пугачова зараз, певно, рідко з'являється на кухні, адже перебуває на відпочинку у Юрмалі, де «оцінює» виступи артистів на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023, який проводить її подругам Лайма Вайкуле.

До того ж проживає Примадонна разом з сімейством у шикарній віллі «Марта», де обіди і вечері готує спеціально найнятий персонал.

Але під час проживання в росії Алла Пугачова любила радувати рідних та близьких вишуканими стравами.

Про одну з них розповідає кулінарний сайт.

Для приготування страви «Окунь, запечений у фользі», потрібно 2 кг морського окуня, очищеного та випотрошеного, 2 цибулини, оливкова олія, сіль та чорний мелений перець, 3 лимони.

Спочатку потрібно розігріти духовку до 220 градусів, потім взяти шматок фольги — удвічі більший, ніж сама риба — і загорнути навпіл, щоб фольга була подвійної товщини. Обернути рибу у фольгу і вичавити всередину окуня сік від двох лимонів. Приправити всередині та зовні сіллю та перцем, побризкати оливковою олією.

Загорнути у фольгу і зробити тугий конверт. Запікати 20 — 25 хвилин. Потім залишити на 5−10 хвилин, а перед тим як подавати, полити соком лимона.

Подають рибу на стіл із відвареною та приправленою свіжою зеленню картоплею.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про ще одну страву від Примадонни — спеціфічний дієтичний овочевий супчик з не менш вражаючою назвою «Жери та худни».

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