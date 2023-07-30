Чи потрібно пенсіонеру повідомляти ПФУ про втрату пенсійної банківської картки: що говорять у фонді

На жаль, втрата банківської карти для нарахування пенсії є досить поширеною проблемою. Тож виникає питання — чи треба інформувати відділення Пенсійного фонду про такий інцидент?

У прес-службі Фонду повідомили, що з питаннями, що стосуються банківських сервісів, доцільно звертатися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся. А оскільки нова банківська карта «прив'язується» до поточного банківського рахунку пенсіонера, в такому разі повідомляти орган Пенсійного фонду про втрату картки не потрібно.

Інша справа, якщо ж ви змінили рахунок у банку або змінили банк. Тоді нові реквізити потрібно надати до органу Пенсійного фонду України обов’язково. Для цього до будь-якого зручного сервісного центру Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду слід подати відповідну заяву, зазначивши нові банківські реквізити.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, як скористатися новим мобільним застосунком «Пенсійний фонд», який дозволяє не лише відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне подсвідчення, а й подати заяву на оформлення чи перерахунок пенсії, отримувати інформацію про страховий стаж, заробітну плату та інше.

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