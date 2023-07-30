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Суспільство та люди

Починаються виплати українцям, які дали притулок біженцям у травні: терміни, суми та правила реєстрації

13:12 30 липня 2023
Надання житла ВПО

На початку серпня українці, які надали безкоштовне житло внутрішньо переміщеним особам у травні, почнуть отримувати компенсації від держави. Про це під час засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, компенсації за програмою «Прихисток» за березень і квітень цього року вже повністю виплатили. Загальна сума виплат 200 тисячам власників житла, які безкоштовно надавали його переселенцям, склала понад 360 млн грн.

У неопалювальному сезоні компенсації виплачують у розмірі 450 грн на місяць.

Для отримання коштів власнику житла необхідно зареєструвати на сайті «Прихисток» і розмістити оголошення про надання житла ВПО, а не пізніше ніж наступного дня після розміщення ВПО — подати заявку на компенсацію до ЦНАПу, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, або ж відповідної військової адміністрації.

Після цього такі заявки потрібно подавати щомісяця не пізніше як протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи можуть родичі переселенців претендувати на компенсацію за їхнє розміщення у себе.

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